Сирия, 4 июля. САА отбивает атаки боевиков Хаме, в Хасаке курды силой подавляют протест мирного населения. В Алеппо неизвестные застрелили мирного жителя на улице. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: ударили по расположениям вооруженных радикальных группировок на юге Идлиба и Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаки боевиков в Хаме.

«Джейш аль-Изза»: заявляет что якобы подбила ракетным и залпами 2 БМП САА на северо-западе Хамы.

Курды: отменили комендантский час в лагере Аль-Хол и с применением оружия разогнали протест мирных жителей в Хасаке.

Провинция Алеппо

На юге провинции ВВС Сирии совершили боевой вылет к позициям радикалов у городов Аль-Бавабия и Джуб-Кас, где нанесли по укреплениям боевиков точечные авиаудары. Информацию об этом передает информационный портал Step News Agency. Данных о потерях радикалов пока не поступало.

Как передает портал Masar Press Net, молодой человек по имени Ибрагим Реза Самада был застрелен в голову неизвестными лицами на городской площади в городе Саадала Аль-Джабри. Пока расследуются детали покушения.

Провинция Идлиб

Военно-воздушные силы Сирии продолжили наносить точечные удары по расположениям радикалов «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Хан-Шейхун, Ум-Зейтун и у поселка Абдин, в ответ на недавние обстрелы боевиков, как передает новостной портал Step News Agency. Точечные удары с воздуха были также нанесены по складам боевиков в районе города Кансафра, о чем сообщил Twitter-канал Baladi News.

Провинция Хама

Согласно данным агентства Masar Press Net, сирийская армия ведет обстрел из крупнокалиберной артиллерии по позициям радикалов в районе города Аль-Латамина, в ответ на утреннее нападение у города Аль-Хамамият. Артобстрел позиций боевиков в городе Аль-Хамамият.

Боевики группировки «Джейш аль-Изза» выпустили заявление об уничтожении залпами из противотанковой ракетной установки двух бронированных машин пехоты сирийской армии у Аль-Хамамията и прилегающих к нему горных районах, как передает портал Step News Agency, но официальные СМИ не подтверждают данную информацию, пока сирийская армия планомерно наносит удары по укрепления и опорным пунктам вооруженных бандформирований на территориях «Большого Идлиба».

Провинция Хасака

Как сообщает Twitter-канал Baladi News, курдские подразделения «Демократических сил Сирии» (SDF) открыли огонь по демонстрантам, которые утроили акцию протеста против поджога сельскохозяйственных земель у их военного штаба в Рас-Аль-Айне. Напомним, что с середины прошлого месяца пожары уничтожили значительную часть посевов на востоке Евфрата, которая уже вызвала перебои с поставками хлеба в Ракке, но ответственность за поджоги не взяла на себя ни одна из группировок. Курдские отряды недостаточно оперативно справляются с тушением пожаров; так, вчера в огне погибло две мирных жительницы и два ребенка.

В лагере «Аль-Хол» сгорело как минимум 10 палаток беженцев в результате пожара, начавшегося в импровизированной кухне, где перемещенные лица готовили еду, как сообщил Twitter-канал Euphrates Post. О жертвах среди беженцев пока данных не поступало.

По данным портал ANHA, служба курдской внутренней безопасности «Асайиш» отменила комендантский час в лагере, который был введен на его территории после нападения одной беженки с ножом на курдского ополченца. Персонал лагеря вернулся обратно. Напомним, что нападение совершенное вчера совершила женщина из числа членов семей боевиков «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)