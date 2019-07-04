Участник КВН Кожома заступился за Маслякова в борьбе за бренд

КВН ассоциируется только с работой Александра Маслякова. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил участник игр прошлых лет, член команды «Станция Спортивная» Дмитрий Кожома, комментируя информацию о попытках лишить телевизионное творческое объединение «АМиК» права на соответствующий товарный знак.

«Как ни крути, КВН стал народной игрой при Александре Васильевиче Маслякове», — заявил он.

По словам Кожомы, то, что было до этого, никто не помнит.

«Я не думаю, что кто-то даже знает об этом. Программа развивалась именно с Масляковым. И такое ощущение, что это исключительно его, что он был всегда с этой программой», — отметил он.

Как сообщалось ранее, компания «Группа 7» планирует через суд по интеллектуальным вопросам лишить телевизионное творческое объединение «АМиК» («Александр Масляков и Компания»), гендиректором которого является Масляков, права на товарный знак КВН. Рассмотрение иска запланировано на 19 августа.

Напомним, телепередача КВН выходит в эфир с 1961 года. Масляков стал ее ведущим лишь в 1964 году.

По некоторым оценкам, трансляции, членские взносы, гастроли команд и спонсорские средства приносят Маслякову 220 млн рублей ежегодно.