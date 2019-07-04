Коломойский объяснил, зачем США подогревают гражданскую войну на Украине

Киев, 4 июля. Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, невзирая на присутствие там иностранной военной техники, в том числе из США. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Олигарх подчеркнул, что ни одна страна не вмешивалась в ситуацию на юго-востоке Украины. По его словам, происходящее в регионе является внутренним гражданским конфликтом, который не был никем «инспирирован», в том числе и Москвой.

«У нас то, что произошло на Донбассе, — это что произошло? Это внутренний гражданский конфликт, никем не инспирированный, никакой Россией», — объяснил Коломойский.

При этом, обратил внимание Коломойский, американские власти активно поддерживают конфликт в регионе, поскольку «Америке выгодно держать санкции против России». По мнению предпринимателя, столкновения на Украине выгодны Вашингтону — это позволяет систематически обвинять Россию и вводить против нее всевозможные рестрикции.

Украинский олигарх подчеркнул, что война в Донбассе готовилась примерно 20 лет — минимум с 2004 года, поскольку тогда стало понятно, что в стране назревает внутренний конфликт.

Ранее шестой президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции против РФ инструментом по урегулированию ситуации в Донбассе.

Война на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после государственного переворота в стране. ЛНР и ДНР заявили об отделении региона и независимости от Киева. Ситуацию пытаются разрешить также на минской площадке в ходе встреч контактной группы, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.