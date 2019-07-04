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ФАН-ТВ

В Москве двухлетнего ребенка убило деревом. ФАН-ТВ

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Двухлетний ребенок погиб в результате падения на него дерева. Трагедия случилась в Гольяновском проезде прямо на детской площадке. Малыш играл в песочнице, рядом с ним находилась мама. Сильные порывы ветра повалили дерево. Прохожие помогли достать ребенка, но спасти, его, к сожалению, не удалось.

Главное управление столичного МЧС сообщило, что в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. Спасатели советуют не парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

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Автор: Сергей Петров
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