В Москве двухлетнего ребенка убило деревом. ФАН-ТВ

Двухлетний ребенок погиб в результате падения на него дерева. Трагедия случилась в Гольяновском проезде прямо на детской площадке. Малыш играл в песочнице, рядом с ним находилась мама. Сильные порывы ветра повалили дерево. Прохожие помогли достать ребенка, но спасти, его, к сожалению, не удалось.

Главное управление столичного МЧС сообщило, что в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. Спасатели советуют не парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.