Минобороны Белоруссии прокомментировало трагедию на праздничном салюте в Минске

Минск, 4 июля. Заряды для праздничного салюта в Минске, в результате которого погиб один человек, были приобретены у российской компании ОАО «Пиро-Росс» из города Сергиев Посад, об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

«Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс» (Сергиев Посад)», — говорится в заявлении белорусского ведомства.

В ведомстве назвали трагедию «редчайшим случаем». В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что прежде таких подрывов не случалось, инцидент было трудно просчитать. Министерская комиссия проводит служебное расследование по факту взрыва фейерверочных изделий, проинформировали в ведомстве.

Трагедия произошла накануне в Минске во время празднования Дня независимости. Как ранее сообщили в Минобороны Белоруссии, в результате подрыва погибли женщина, еще несколько человек получили травмы.

Предположительной причиной подрыва являются некачественные заряды калибра 195 мм. СК страны продолжает расследование и отрабатывает иные версии. По информации министерства обороны Белоруссии, «все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены».