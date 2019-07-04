Собчак возмутила подписчиков фотографией голого сына

Москва, 4 июля. Подписчики Ксении Собчак раскритиковали телеведущую за фотографию голого сына, которую звезда выложила в Instagram.

На вызвавшем возмущение фолловеров снимке двухлетний Платон шагает по песчаному пляжу. Ребенка сфотографировали со спины, при этом на мальчике нет абсолютно никакой одежды. Многие подписчики Собчак посчитали, что подобным снимкам не место в социальных сетях.

«Такое фото может быть актуально для семейного альбома, на память, но зачем его выкладывать в соцсеть, где у вас 6,5 миллиона подписчиков?!» — написали в комментариях.

«Почему мы на пляже должны смотреть на гениталии ваших детей?!» — возмутилась подписчица.

«Негигиенично и неэстетично», — считает комментатор.

«Песка в попе мне не понять. Ни в детской, ни во взрослой … Непонятно, зачем ребенка на это обрекать?» — спрашивает один из фолловеров.

«Ксения, а вы спросили ребенка, прежде чем выкладывать фото, где он голый, в общественность?» — уточнила одна из подписчиц.

При этом многие фолловеры Собчак встали на защиту своего кумира. Некоторые поклонники телеведущей даже умилились видом ребенка без одежды.

«Какие же они красивые, когда маленькие и все в песке!» — восхищается подписчица Собчак.

«Это же просто ребенок! Просто на море! С мамой! Ему комфортно!» — успокаивает возмущенных комментаторов пользовательница Instagram.

«А вас не смущают голые младенцы на картинах великих эпох?» — спрашивает одна из комментаторов, обращаясь к тем, кого разозлило фото сына Собчак.

«Сколько негатива от людей! Многие дети так бегают сейчас. И в советское время так бегали», — напомнила подписчица.

«Тети, не надо паниковать. Это самые счастливые моменты жизни, когда все естественно», — пишут в комментариях.

Ранее Ксения Собчак заставила своих подписчиков спорить, на кого похож ее сын, выложив другое фото маленького Платона. При этом некоторые комментаторы написали, что считают телеведущую приемной дочерью Анатолия Собчака.