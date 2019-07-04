В «Альфа-банке» рассекретили, куда Навальный и ФБК тратят «народные» донаты

Москва, 3 июля. Источник в «Альфа-банке» рассказал, куда блогер Алексей Навальный и сотрудники так называемого ФБК спускают присылаемые на их биткоин-кошельки «народные средства».

В 2016 году Навальный активно призывал россиян скидываться ему на «президентскую кампанию». Самого блогера участвовать в выборах не пустили из-за судимости, однако, по его мнению, это не повод не поддержать его рублем или, точнее будет сказать, биткоином. О расходовании полученных сумм блогер обещал отчитаться, но обещание, что очень характерно, вновь не сдержал.

Из поступивших около 106 миллионов рублей судьба минимум 41 миллиона рублей остается неизвестной. Свет на эту историю пролили в «Альфа-банке», один из сотрудников которого рассказал автору телеграм-канала «Товарищ майор» о тратах Навального и его соратника Леонида Волкова. Именно на счета «Альфа-банка» они переводят средства, поступившие на биткоин-кошельки.

Заботливый Волков не забывает своих жен. Первая супруга — Наталья Гредина — из «народных средств» оплачивает коммунальные услуги в элитном ЖК «Орлов», а также спускает по несколько сотен тысяч рублей на домашние нужды. Второй жене — Анне Бирюковой — Волков переводит суммы в 12 тысяч, 100 тысяч и 200 тысяч рублей с пометками «на добрые дела», «оплата туфелек на вторую пару лапок».

Точно не на «борьбу с коррупцией» тратит «народные» донаты и сам Навальный. Как правило, он выводит крупные суммы с криптосчетов перед заграничными поездками с семьей. Как сообщают источники, четыре миллиона пропали со счетов перед поездкой блогера в Таиланд, еще 1,3 миллиона рублей были сняты для отпуска в Египте. Всего за прошлый год Навальный спустил на отдых 47 миллионов рублей.

Стоит отметить, что последователями Навального и ФБК являются школьники, студенты и офисные менеджеры нижнего звена. Очевидно, что они не могут присылать на счета ФБК миллионы рублей за раз. Более подозрительным выглядит тот факт, что переводы происходят сразу же после публикаций банды Навального так называемых «расследований».

Очевидно, что истинными спонсорами ФБК являются люди с деньгами, и их имена широко известны. Это бизнесмен Евгений Чичваркин, который сам признавался, что переводит блогеру ежедневно по 100 и более тысяч рублей. Сбежавший в Великобританию миллионер Владимир Ашурков ранее отметил, что занимается поиском за рубежом беглых олигархов, которые заинтересованы в грязных делах Навального. В это же время проживающая в США семья мультимиллионеров Зиминых финансирует ФБК напрямую.

Это легко объясняет, как зарабатывающий 15 тысяч рублей в месяц Волков смог приобрести дом в Люксембурге. «Народной кормушкой» пользуется и еще одна сотрудница ФБК Любовь Соболь, которая теперь хочет стать депутатом Мосгордумы. Ее супруг — мужчина с не менее сомнительной репутацией — Сергей Мохов лично знаком с беглым олигархом Михаилом Ходорковским и регулярно ездит на встречи с ним в Лондон для обсуждения «зарплат».

О махинациях в ФБК и его окружении известно давно, однако ни разу правоохранительные органы не проверяли фонд на мошеннические схемы с донатами. Конец этой истории хочет положить главный редактор российского интернет-издания Free Lance Bureau (FLB) Сергей Соколов, который обратился с заявлением в СК РФ с просьбой организовать проверку биткоин-кошельков Навального и Волкова, пишет Nation News.