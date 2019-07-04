Стало известно, какие «фишки» готовят организаторы к юбилею «Нашествия»

Москва, 4 июля. Первые сюрпризы ждут гостей «Нашествия» уже в первый, неофициальный, день фестиваля. Об этом рассказала генеральный директор ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Евгения Киселева.

В 2019 году музыкальному фестивалю «Нашествие» исполняется 20 лет. За это время мероприятие трансформировалось из «безбашенного рок-слета» в мультиформатное культурное событие. По словам Киселевой, поклонники фестиваля стали покупать билеты на юбилей «Нашествия» еще в последние день прошлогоднего съезда.

«Мы поняли, что билеты на следующий фестиваль наши гости начинают покупать, как только над фестивальным полем прозвучали финальные аккорды, а в небе появились залпы салюта. Наша публика действительно ждет этого события целый год и активно участвует во всем, что происходит», — сказала Евгения Киселева в комментарии НСН.

Она также рассказала, какие «фишки» готовят организаторы к юбилею «Нашествия». По ее словам, первые сюрпризы ждут гостей уже 18 июля — в неофициальный день фестиваля.

«Это выступление группировки «Ленинград» и Глеба Самойлова с оркестром. Но посмотрим, как на это отреагирует публика. Смогут ли гости приехать на день раньше? Ведь 90% нашей аудитории — это взрослые, состоявшиеся люди, работающие и достаточно занятые», — добавила Киселева.

Она пояснила, что в случае, если четверг — на него выпадает 18 июля — будет востребован публикой, то вполне возможно, что у «Нашествия» появится еще один официальный фестивальный день.

Ранее лидер российской группы «Пилот» Илья Черт назвал фестиваль «Нашествие» настоящим праздником для ценителей музыки.

Напомним, фестиваль пройдет с 19 по 21 июля в Тверской области. Стало известно, что на площадке «Нашествия» выступят группы ДДТ, «Мумий Тролль», Би-2, «Аквариум», «Алиса», «Сплин» и другие исполнители.