Катамадза должна будет выплатить неустойку за отмену концерта в Москве

Москва, 4 июля. Билеты на концерт оперной дивы Нино Катамадзе в российской столице пока реализовываются в обычном режиме, отмена мероприятия может грозить артистке выплатой большой неустойки. Об этом в четверг сообщили представители Crocus City Hall.

По имеющимся данным, отмена концерта ограничена определенными условиями.

«Просто так она не может отменить концерт, к тому же контракт предусматривает неустойку», — передает РИА Новости слова представителей концертного зала.

Помимо этого, на сегодняшний день продажа билетов проходит в штатном режиме, что, скорее всего, связано с тем, что проведение концерта запланировано на 2020 год.

Отмечается, что никто из граждан, купивших билеты на концерт грузинской исполнительницы, их не сдавал.

Катамадзе 30 июня написала на своей странице в социальной сети Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки руководителя МВД страны. Кроме того, артистка написала в социальной сети, что ее выступление на музыкальном фестивале «Усадьба Jazz» в российской столице 22 июня было последним концертом на территории России. При этом ближайший концерт певицы запланирован на 27 марта 2020 года в Москве.

Обстановка в Тбилиси резко ухудшилась после того, как грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии. В результате работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть республику. Протесты не прекратились и по сей день. Ключевые требования митингующих — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии в связи с применением полицейскими силы в первый день протестов, а также освобождение всех задержанных участников митинга.