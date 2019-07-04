Пиар-менеджер Хлебниковой рассказал о регулярных запоях певицы

Москва, 4 июля. Экс-промоутер российской исполнительницы Марины Хлебниковой Сергей Лавров заявил, что у звезды нулевых на самом деле большие проблемы с алкоголем, хотя артистка и утверждает обратное.

Пиар-менеджер рассказал, что он живет с Хлебниковой в одном подъезде в столичном комплексе «Синяя птица». По его словам, артистка систематически выпивает и уходит в запои, пишет портал teleprogramma.pro.

Лавров напомнил, что в последний раз работал с поп-певицей в 2001 году, когда исполнительница была на пике популярности и ее хиты звучали из окон каждой квартиры. Тогда артистка очень активно гастролировала, выступала на многочисленных корпоративах, а потом про звезду забыли и перестали приглашать на концерты.

При этом сама артистка не хотела мириться с тем, что слава уходит, а гонорары мельчают, рассказал Лавров. По его словам, он пытался договориться с певицей об одном из концертов, однако она запросила 10 тысяч евро за выступление.

Ранее отечественная исполнительница Хлебникова отреагировала на обвинения в алкоголизме. Как отметила 53-летняя артистка, про нее постоянно говорят «всякие глупости».