Москва, 4 июля. Звезда сериала «Кухня» Ирина Темичева заявила, что ради роли готова как набрать вес, так и похудеть.

По ее словам, сейчас она работает над очередной картиной. Несмотря на то, от режиссера установок сбросить вес не было, актриса похудела из-за плотного графика. По данным StarHit, сейчас артистка весит 43 килограмма при росте 166 сантиметров. Нормой для себя она считает вес в 52 килограмма.

Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках. Темичева подчеркнула, что недавно впервые в своей жизни упала в обморок. Она вспомнила, стало настолько плохо, что актриса начала задыхаться. На съемочную площадку вызвали скорую. Прибывшие медики рассказали, что причиной потери сознания стал голодный обморок. После случившегося Темичева начала тщательнее следить за питанием.

Ранее были названы пять вредных для похудения привычек. Процесс похудения вызывает стресс и становится причиной раздражительности, особенно если вес никак не хочет уходить. Многие оправдывают неудачу плохой наследственностью, однако настоящая причина кроется в пяти вредных привычках.

Первой вредной привычкой, мешающей похудению, является чрезмерное употребление хлеба. Желающим похудеть стоит помнить, что хлеб – не только всему голова, но также и углеводный продукт. Стоит отказаться от привычки заедать все блюда хлебом, и вес сдвинется с мертвой точки.

Еще одна вредная привычка – злоупотребление перекусами. Для многих чаепитие является ежедневной традицией, при этом чай зачастую пьют вприкуску со сладостями. Избыток сахара ведет к прибавлению веса.

Кроме того, для эффективного похудения стоит отказаться от просмотра фильмов, новостей и другой информации во время приема пищи. Из-за того, что человек не сосредоточен на еде, он не контролирует количество съеденной пищи.

Также важно хорошо высыпаться – невыспавшийся человек стремится восполнить нехватку энергии пищей. Это неизбежно приводит к лишним килограммам. Кроме того, вредной привычкой является потребление «запретной еды». С детства кажется, что конфеты – нечто недосягаемое. Важно научиться наслаждаться любой едой, а не только вредной.

Ранее диетологи назвали причины, из-за которых возникает острое желание есть нездоровую пищу. По словам экспертов, несбалансированное питание — главная причина тяги к фастфуду.