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Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

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Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Москва, 4 июля. Уголовное дело возбудили против главы «Автодора», сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, дело завели из-за нарушений при строительстве центральной кольцевой дороги в Московской области.  

Имя подозреваемого пока неизвестно. В данный момент правление «Автодора» возглавляет Вячеслав Петушенко, до этого пост председателя правления занимал Сергей Кельбах.

Чайка, подписывая соглашение со Счетной палатой, заявил, что в ходе проверки реализации проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога» в Подмосковье был выявлен большой объем нарушений, сообщило РИА Новости. 

«По ее результатам (проверки) в отношении председателя правления госкомпании «Автодор» возбуждено уголовное дело», — добавил генеральный прокурор.

В феврале Счетная палата сообщила, что строительство ЦКАД отстает от плана. Позднее глава «Автодора» Петушенко заверил, что переносить сроки ввода в эксплуатацию дороги пока не планируется, хотя такой риск существует.  

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Автор: Данила Копп
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