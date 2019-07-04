Мэр Таллина пообещал защищать русские школы в Эстонии

Таллин, 4 июля. Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что будет продолжать выступать за сохранение образования на русском языке.

В эксклюзивном интервью интернет-изданию Baltnews он напомнил, что в Таллине проживают более 160 тысяч русских, 15 тысяч украинцев, около семи тысяч белорусов и еще более шести тысяч представителей других национальностей.

«Я выступал и буду выступать за сохранение образования на русском языке», — заявил Кылварт.

Он подчеркнул, что Таллин всегда был многонациональным городом, который всегда поддерживал национально-культурные сообщества. По словам Кылварта, Центристская партия, членом которой он является, пошла на непопулярный у русскоязычного населения шаг и создала коалицию с правыми силами.

«Это была единственная возможность сохранить в Эстонии образование на русском языке. Подчеркну — единственная! Войди мы в коалицию с реформистами или, что еще хуже, останься в оппозиции — шанс сохранить русские школы был бы равен нулю», — объяснил мэр Таллина.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что страна в будущем откажется от русских школ. Она подчеркнула, что большинство эстонских партий «хочет, чтобы в дальнейшем в Эстонии существовала единая школьная система на эстонском языке».

В интервью Федеральному агентству новостей экс-президент Института международного права в Женеве, доктор юридических наук, профессор Рейн Мюллерсон заявил, что решение о закрытии русских школ в европейских странах может быть правомерным, только если для них не набирается необходимого количества учеников. В других случаях лишение населения возможности обучать своих детей на их родном языке является нарушением международных норм, заметил юрист-международник.