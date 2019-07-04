Солнцев предрек «обтянутому кожей скелетику» Хлебниковой смерть от алкоголизма

Москва, 4 июля. Бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев обвинил певицу Марину Хлебникову в алкоголизме.

Встреча двух звезд произошла на программе Андрея Малахова, которая была посвящена отравлению Бари Алибасова средством для чистки труб «Крот» и дальнейшему восстановлению здоровья продюсера. Солнцев обратил внимание участников шоу, что помощь не помешала бы и гостье программы Хлебниковой.

Шоумен отметил, что певице давно пора задуматься о здоровье, так как она страдает алкоголизмом. Он предположил, что пристрастие к спиртному могло развиться у звезды после смерти первого мужа Антона Логинова в прошлом году и ее депрессии.

«Перед нами предстал скелетик, обтянутый кожей, который точно пьет и «Крот», и «Белизну», и «Боярышник», и все остальное спиртосодержащее, — заявил Солнцев. — Это прекрасная, замечательная, красивая, голосистая когда-то – сейчас без слез на нее не глянешь – Мариночка Хлебникова».

Экс-участник «Дома-2» также допустил, что певица «такими темпами долго не протянет».

Хлебникова в свою очередь грубо отозвалась об обидчике и даже попросила удалить Солнцева из зала.

Солнцев не одинок в своих подозрениях. Ранее певец Александр Медведев, больше известный как Шура, в беседе с блогером Настей Ивлеевой обвинил Хлебникову в якобы алкоголизме. Он объяснил, что пришел к таким выводом из-за ее фотографий. Шура добавил, что хотел бы показать коллегу врачу-наркологу. Однако Хлебникова назвала эту идею «бредом».