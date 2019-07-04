Коломойский рассказал, как поддерживает Зеленского

Киев, 4 июля. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью изданию «Новое время» заявил, что иногда общается с президентом Украины Владимиром Зеленским и морально поддерживает его.

Олигарх признался, что «иногда, редко» держит связь с украинским президентом.

«Морально поддерживаю», — добавил Коломойский, который является одним из самых богатых людей на Украине.

Предприниматель также сообщил, что они с Зеленским не обсуждают парламентские выборы и не встречались после выборов главы государства на Украине.

В то же время Коломойский признался, что симпатизирует Зеленскому и желает ему удачи. Бизнесмен подчеркнул, что они с действующим украинским лидером не связаны.

«Высказывания Коломойского не являются проблемой Зеленского. Я не официальное лицо, я не его консультант, советник, душеприказчик или еще кто-то. Я не кукловод. Мы с ним не связаны», — добавил Коломойский.

На Украине Коломойского не раз обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это опровергал.

Очередные парламентские выборы планировали провести на Украине в октябре. Однако после вступления в должность президента Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил выборы на 21 июля. Выборы в Раду пройдут по смешанной системе — половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах.

