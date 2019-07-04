В Совфеде назвали условия Путина для переговоров сигналом Зеленскому

Москва дает Киеву сигнал о готовности к прямым переговорам на уровне глав государств. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала член Совета Федерации Ольга Тимофеева.

Россия готова

Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной, если ее президент Владимир Зеленский начнет выполнять предвыборные обещания, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Президент РФ напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал начать прямой диалог со своими согражданами на территории Донбасса. По мнению российского лидера, Владимир Зеленский должен наладить этот диалог, прекратить называть жителей Донбасса «сепаратистами» и перестать игнорировать минские соглашения.

Кроме того, Путин отметил, что украинскому президенту в наследство достались принудительная украинизация, запрет на использование русского языка, родного для миллионов граждан страны, разгул неофашизма, гражданский конфликт на юго-востоке и попытки прежних властей разрушить межконфессиональный мир.

«Поэтому повторяю: граждане Украины ожидают от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки. И естественно, киевские власти должны наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы», — сказал он.

Россия посылает сигнал

Как отметила сенатор Ольга Тимофеева, условия Владимира Путина для начала конструктивного диалога с Украиной — это сигнал Владимиру Зеленскому.

«Изначально, еще в период предвыборной кампании Зеленского, заявления Российской Федерации о конструктивном диалоге звучали на разных уровнях. Россия не отказывается от диалога. И, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подобные заявления делал и после избрания Зеленского. Конструктивный диалог возможен, но первые шаги должна выполнить украинская сторона, поскольку эскалация конфликта шла со стороны Украины. До этого была предыдущая власть, но новое руководство страны, взяв на себя избирательный период, определенные обязательства перед гражданами Украины, должна их выполнить», — пояснила Ольга Тимофеева.

По словам сенатора, Россия не закрывает перед Украиной дверь. Но инициатива о начале диалога должна исходить от Украины. Вместо громких слов должны происходить конкретные действия по нормализации ситуации на территории Донбасса, заключила Ольга Тимофеева.

Политолог Максим Жаров заметил: за последние пару месяцев Владимир Путин уже несколько раз заявлял, что Россия готова к нормализации отношений с Украиной. Владимир Зеленский находится сейчас в состоянии формирования своей команды, и поэтому политический курс нынешней киевской власти в отношении Донбасса фактически отсутствует. На этом фоне заявления Путина о желательности тех или иных шагов со стороны Зеленского по нормализации отношений с Россией становятся тестом для его советников.

«Россия, конечно же, ничего не собирается подсказывать новому украинскому президенту, как-то влиять на формирование его политики. Делая подобные заявления и оценивая реакцию на них советников Зеленского, Кремль пытается понять для себя параметры того коридора возможностей в российско-украинских отношениях, который в принципе возможен при новом украинском президенте. Отсутствие какой-либо реакции из окружения президента Украины на это и тому подобные заявления Зеленского означают, на мой взгляд, что курс новой власти в Киеве в отношении Донбасса и России будет прежним», — добавил Максим Жаров.

Политический аналитик Владимир Соловейчик согласен с сенатором Ольгой Тимофеевой, что заявление президента РФ, вне всякого сомнения, является сигналом для нового украинского президента, причем уже не первым. Но до сих пор Владимир Зеленский все подобные сигналы успешно игнорировал, делая резкие заявления и не препятствуя, как украинский верховный главнокомандующий, новым боестолкновениям в Донбассе.

«Сможет ли Зеленский воспринять новый сигнал с российской стороны, покажет самое ближайшее время. Учитывая предвыборные страсти, а сейчас на Украине идет кампания по выборам депутатов Верховный рады, есть сомнения в том, что он изменит свои подходы до проведения этих выборов. Другое дело, что позиция российских властей изложена четко и последовательно, доведена до сведения общественности. Теперь никто на Украине не сможет сказать, что Россия отмалчивается или не выдвигает никаких инициатив в плане нормализации двусторонних отношений», — заключил Владимир Соловейчик.

20 мая Зеленский принес в Верховной раде присягу украинскому народу. Кроме того, в ходе своей речи он объявил о роспуске парламента и досрочных выборах.