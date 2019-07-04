МИД Украины заявил, что Рада не обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ на выборы

Киев, 4 июля. Украинский МИД считает, что дружеские отношения с ПАСЕ остались в прошлом, а Рада не обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи на выборы. Это следует из комментария пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства Екатерины Зеленко.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье напомнила Украине об обязанности приглашать наблюдателей Ассамблеи на президентские и парламентские выборы. В ответ на это Зеленко заявила, что, когда между Киевом и ПАСЕ «было доверие и взаимное уважение», украинская сторона приглашала наблюдателей организации наблюдать за избирательным процессом.

«В предыдущие годы между Верховной радой и ПАСЕ существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать», — сказала Екатерина Зеленко в комментарии УНИАН.

Она также заявила, что наблюдение за выборами является правом Ассамблеи, но это не означает, что парламент страны обязан приглашать наблюдателей организации. По ее мнению, в Совете Европы есть только два органа, решения которых «обязательны к исполнению», — Комитет министров и Европейский суд по правам человека, а ПАСЕ является «совещательным органом».

«Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является ее правом. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами», — сказала Зеленко.

Также пресс-секретарь украинского МИД добавила, что ПАСЕ следовало бы не «эмоционально реагировать на решение руководства Рады об отзыве наблюдателей ПАСЕ, а «вступить в диалог и провести консультации» с делегацией Украины в Ассамблее. По ее мнению, на июньской сессии Парламентская ассамблея якобы проголосовала «за необязательность исполнения своих решений».

«Поэтому вопрос к госпоже Паскье: готова ли она осуществлять шаги к возвращению авторитета совещательного органа Совета Европы и следовательно — его решений», — сказала Зеленко.

Напомним, 26 июня на сессии ПАСЕ в Страсбурге была одобрена резолюция, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Украина выступала против возвращения России в организацию, и ее делегация покинула сессию.