Эксперты рассказали о вреде старых подушек и одеял

Москва, 4 июля. Издание Planet Today дало советы по использованию и уходу за постельным бельем и принадлежностями, чтобы не навредить здоровью.

Издание отметило, что подушки, матрацы и одеяла являются прекрасным местом для размножения грибков, бактерий и перьевых клещей. Кроме того, используемые на протяжении нескольких лет постельные принадлежности со временем теряют свою форму и упругость, тем самым могут спровоцировать проблемы со здоровьем.

Журналисты Planet Today отметили, что проблемы могут миновать человека, если следовать некоторым рекомендациям.

По мнению английских специалистов, подушки необходимо менять не реже одного раза в два года. Стирать или относить их в химчистку следует два раза в год. Что касается одеяла, то его нужно стирать так же, как подушки, добавили эксперты.

Сделанный из латекса матрац может прослужить до восьми лет, пенный — до семи, а с пружинами — до пяти. Однако, если на матраце не удобно лежать и появляется боль в позвоночнике, то следует задуматься о его смене.

Журналисты напомнили, что многие современные бактерии и клещи стали более устойчивы к термической и химической обработке, поэтому лучше не пользоваться постельными принадлежностями на протяжении нескольких десятков лет.