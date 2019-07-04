Нумеролог назвала неожиданную причину езды Пугачевой по перрону вокзала в Москве

Москва, 4 июля. Нумеролог Арзу Кабарухина назвала неожиданную причину скандального инцидента с ездой на автомобиле Аллы Пугачевой по платформе Рижского вокзала в Москве.

Эксперт провела расчет по дате рождения примадонны российской эстрады и объяснила, что сейчас певица может испытывать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому она «не хорохорилась» а, видимо, действительно, могла испытывать трудности с тем, чтобы добраться до поезда самостоятельно.

«Ей 70 лет, она находится под единицей. Это говорит о том, что могут быть проблемы с позвоночником, ногами, скелетом», — объяснила Кабарухина в комментарии Пятому каналу.

По словам нумеролога, Пугачевой может быть действительно уже тяжело ходить.

«Может быть, она как-то чисто по-человечески поговорила, ее пропустили. Может, она не хочет садиться в коляску — это ее право», — подчеркивает Кабарухина.

Кроме того, специалист отметила, что у Пугачевой необычный кармический код, который говорит об особенной миссии артистки в мире.

«Кармический код у нее — повторяющиеся 29, есть двойные нули. Это человек, который должен оставить след на земле, отдать душу, как говорится», — поясняет Кабарухина.

По мнению эксперта, у Пугачевой «и слово, и песни исцеляющие».

Как сообщал ранее Infox, певица оказалась в центре громкого скандала после того, как ее подвезли на автомобиле прямо до нужного артистке вагона поезда, на котором она вместе со своим мужем Максимом Галкиным, уехала в Ригу.

Представитель Пугачевой заявил журналистам, что подгон автомобиля осуществили, когда на платформе не было пассажиров, и это никому не помешало. При этом он не стал отрицать, что «Алла Борисовна могла прекрасно дойти пешком».

Из-за широкого общественного резонанса РЖД провели проверку, а после объявили, что в случившемся виновата дежурная по вокзалу. Она из-за волнения нарушила новую редакцию ФЗ-16. При этом никто увольнять женщину не собирается. С ней просто провели беседу о недопустимости нарушения федерального законодательства.

Как отмечает телеканал 360, за Пугачеву заступились многие российские артисты. Например, Лев Лещенко не нашел в этом ничего предосудительного. По его мнению, обсуждать инцидент бессмысленно: «Зачем? Больше нет проблем у нас в Отечестве?».

Он подчеркнул, что Пугачева является публичным человеком, поэтому она не должна была шагать с чемоданом к вагону.