День поцелуя: когда отмечается, история и интересные факты, знаменитые «целовальщики»

Всемирный день поцелуя (World Kiss Day, International Kissing Day) — неофициальный международный праздник, ежегодно отмечаемый более чем в 60 странах, в том числе в России.

Когда отмечается День поцелуя

Неофициальный праздник поцелуев отмечается ежегодно 6 июля. Некоторые источники указывают 4 июля, но это не так.

История и традиции праздника

Родиной Всемирного дня поцелуя считается Великобритания, где этот праздник зародился в конце XIX века. Поцелуй получил собственный праздник как яркое проявление любви, романтической стороне которой в викторианской Англии уделяли большое внимание.

Праздник отмечают в десятках стран, хотя и не на официальном уровне. В этот день проводятся различные флешмобы и конкурсы на лучший поцелуй — самый красивый, самый романтический, самый продолжительный и так далее.

Наука о поцелуях — интересные факты

Согласно научному определению, поцелуй — это «прикосновение губами к кому-либо или чему-либо в знак выражения любви или почтения». Наука, которая занимается этим интересным вопросом, называется филематологией, она изучает физиологические и психологические особенности человеческого поцелуя.

Известны десятки видов поцелуев. Поцелуй может быть любовным и при этом нежным или страстным. Поцелуй может быть дружеским, отеческим и материнским, братским (сестринским), умиленным (в основном предназначен детям и животным), воздушным и даже иудиным. Есть и другие виды поцелуев, всего насчитывают более десятка их видов.

Ученые считают, что время появления поцелуя точно установить невозможно, а его распространение обусловлено определенными культурными традициями. Причем, по мнению ученых, чем чаще люди целуются, в том числе на глазах у других, тем более высокоразвитым является общество. Впрочем, возможно, это своего рода стереотип, навязанный массовой культурой.

Известные «целовальщики»

Отметим сразу, в русском языке есть старинное слово «целовальник», которое к современным поцелуям отношения не имеет. Поэтому специалистов по поцелуям мы рискнули назвать не совсем литературно — «целовальщиками».

К таким «специалистам», например, относился некий американец по фамилии Вольфрам из Миннесоты, который в 1990 году во время фестиваля умудрился за восемь часов перецеловать 8001 человека.

Первый поцелуй на экране относится к 1896 году. «Целовальщиками» выступили Мэй Ирвин и Джон Райе, которые поцеловались в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием «Поцелуй».

Самым насыщенным поцелуями фильмом считается американский вариант «Дон Жуана» от 1926 года. В фильме специалисты насчитали 191 поцелуй. Впрочем, репутацию Дон Жуана как одного из самых знаменитых ловеласов и «целовальщиков» под сомнение никто не ставит.

Самый долгий поцелуй в истории кино относится к 1940 году. «Целовальщиками» выступили актеры Реджис Туми и Джейн Ваймен, которые целовались на протяжении 185 секунд (4% экранного времени) в фильме You’re in the Army Now («Ты сейчас в армии»).

Отношение к поцелуям в России

В России к поцелуям в целом относятся нормально, но вот дружеские поцелуи между мужчинами многие не одобряют. Такие поцелуи считают уместными только 11% россиян, сообщает ВЦИОМ, который в преддверии праздника провел соответствующий опрос. Против мужских поцелуев выступили 86% опрошенных, 3% затруднились с ответом.

При этом 60% респондентов заявили, что считают уместными поцелуи между мужчиной и женщиной при встрече, 34% опрошенных такое проявление чувств не одобряют, 6% затруднились ответить.

Кстати, в нашей стране был свой знаменитый «целовальщик», во всяком случае, так гласила молва. В этом качестве многим россиянам среднего и старшего поколения запомнился руководитель СССР Леонид Брежнев, который возглавлял страну с 1964 года до своей смерти в 1982 году. Он действительно славился тем, что нередко приветствовал соратников по коммунистической партии и лидеров других стран поцелуем, порой, по мнению наблюдателей, чересчур продолжительным и эмоциональным.