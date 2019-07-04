Эксперты рассказали, сколько потратили россияне на покупку новых авто в 2019 году

Москва, 4 июля. Россияне потратили почти триллион рублей на покупку новых легковых автомобилей за первые пять месяцев 2019 года. Такие данные представило аналитическое агентство «Автостат».

Эксперты агентства отмечают, что сумма, которую потратили граждане России на приобретение новых легковых машин с января по май этого года, на 8% превышает аналогичный показатель 2018 года. Как считают аналитики, рост связан с увеличением средневзвешенной цены. Данный показатель вырос на 10%. При этом объем продаж новых машин снизился на 2% с прошлого года.

Десятая часть потраченных на покупку новых автомобилей средств отошла отечественным производителям. Так, россияне купили машин марки LADA на 90 миллиардов рублей, сообщает Deita.ru. Еще шесть миллиардов за первые пять месяцев 2019 года граждане потратили на легковые модели УАЗ.

90% от всей емкости рынка заняли автомобили, выпускаемые под иностранными брендами. На иномарки пришлось 867 миллиардов рублей из общей суммы. Лидерами стали KIA (122 миллиарда рублей), Toyota (98 миллиардов рублей), Hyundai (87 миллиардов рублей) и Mercedes-Benz (71 миллиард рублей).

Ранее эксперты назвали самые популярные в России автомобили стоимостью до двух миллионов рублей. На верхних строчках рейтинга оказались Toyota Camry, KIA Sportage и Volkswagen Tiguan. При составлении списка учитывалась средневзвешенная цена каждой модели с учетом всех модификаций.