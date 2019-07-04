Роскомнадзор пошутил над Facebook фразой «Неси еще патроны, Петька!»

Москва, 4 июля. Роскомнадзор оригинально пошутил над американской корпорацией Facebook из-за прошедших массовых сбоев в работе социальной сети, а также принадлежащих ей WhatsApp и Instagram.

Роскомнадзор прокомментировал свою причастность к масштабным техническим сбоям в работе Facebook. Так, на картинке, опубликованной в Twitter-аккаунте ведомства, изображен Василий Чапаев и ординарец Петька, пишет Deita.ru.

Под постом размещена ироничная запись: «Неси еще патроны, Петька!».

Большую популярность в СССР имели и сохраняют в эти годы многочисленные анекдоты, героями которых являются персонажи кинокартины о начальнике дивизии: Чапаев, Фурманов, ординарец Петька и пулеметчица Анка.

В среду пользователи Сети сообщили о проблемах в работе Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. По данным онлайн-ресурса Downdetector, проблемы в работе Instagram начались с 08.45 по времени Восточного побережья США (15.45 по московскому времени). Проблемы в работе Facebook начались часом позже. Больше всего жалоб на технические неполадки в работе социальных сетей поступило от американских и британских пользователей. На территории РФ с проблемами в Instagram столкнулись по большей части жители столицы.

Ранее эксперт объяснил, что на сегодняшний день наиболее распространенными причинами сбоев в работе социальных сетей являются проблемы с работоспособностью дата-центров, связанные, например, с дефицитным резервированием или инженерными системами. Кроме того, по словам специалиста, зачастую неполадки могут произойти по причине выхода аппаратуры и оборудования из строя или программных сбоев.

Напомним, Калифорнийский суд пытается спустить на тормозах иск Федерального агентства новостей против Facebook, сообщало в марте издание The Daily Beast. По информации ресурса, причина заключается якобы в том, что из-за санкций США американские адвокаты не могут представлять интересы ФАН в суде.