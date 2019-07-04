Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Роскомнадзор пошутил над Facebook фразой «Неси еще патроны, Петька!»

342
0 Оставить комментарий

Роскомнадзор пошутил над Facebook фразой «Неси еще патроны, Петька!»

Москва, 4 июля. Роскомнадзор оригинально пошутил над американской корпорацией Facebook из-за прошедших массовых сбоев в работе социальной сети, а также принадлежащих ей WhatsApp и Instagram.

Роскомнадзор прокомментировал свою причастность к масштабным техническим сбоям в работе Facebook. Так, на картинке, опубликованной в Twitter-аккаунте ведомства, изображен Василий Чапаев и ординарец Петька, пишет Deita.ru.

Под постом размещена ироничная запись: «Неси еще патроны, Петька!».

Роскомнадзор пошутил над Facebook фразой «Неси еще патроны, Петька!»

Большую популярность в СССР имели и сохраняют в эти годы многочисленные анекдоты, героями которых являются персонажи кинокартины о начальнике дивизии: Чапаев, Фурманов, ординарец Петька и пулеметчица Анка.

В среду пользователи Сети сообщили о проблемах в работе Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. По данным онлайн-ресурса Downdetector, проблемы в работе Instagram начались с 08.45 по времени Восточного побережья США (15.45 по московскому времени). Проблемы в работе Facebook начались часом позже. Больше всего жалоб на технические неполадки в работе социальных сетей поступило от американских и британских пользователей. На территории РФ с проблемами в Instagram столкнулись по большей части жители столицы.

Ранее эксперт объяснил, что на сегодняшний день наиболее распространенными причинами сбоев в работе социальных сетей являются проблемы с работоспособностью дата-центров, связанные, например, с дефицитным резервированием или инженерными системами. Кроме того, по словам специалиста, зачастую неполадки могут произойти по причине выхода аппаратуры и оборудования из строя или программных сбоев. 

Напомним, Калифорнийский суд пытается спустить на тормозах иск Федерального агентства новостей против Facebook, сообщало в марте издание The Daily Beast. По информации ресурса, причина заключается якобы в том, что из-за санкций США американские адвокаты не могут представлять интересы ФАН в суде.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров