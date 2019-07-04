В Госдуме предложили Тель-Авиву способ урезонить кидающихся на машины эфиопов

Протесты эфиопской общины в Израиле могут перерасти в вооруженный конфликт внутри страны. Такое предположение высказал в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы РФ Александр Шерин.

Депутат прокомментировал продолжающиеся с понедельника беспорядки по всему Израилю: поводом для протестов эфиопской общины послужило убийство одного из их представителей. Афроизраильтяне перекрывают дороги, кидаются на автомобили и швыряют камнями в полицейских.

«Адекватным шагом было бы сесть с руководителями общины за стол переговоров и принять необходимые меры, чтобы найти компромисс. Но история показывает, что единственный компромисс, на который может пойти Израиль, — это поднять вертолеты и нанести удар», — заявил ФАН Шерин.

По словам депутата, бескомпромиссное жесткое подавление противоборствующей стороны как внутри государства, так и за его пределами, — это визитная карточка Израиля.

«Это в их стиле, и никто никогда эти действия не осуждал. Американцы всячески им помогают: и политически, и финансово, и идеологически», — добавил Шерин.

Агрессивные методы протеста выходцев из Эфиопии собеседник ФАН связал с нежеланием Израиля, вовлеченного в дестабилизацию обстановки в соседней Сирии, решать вопросы собственных граждан.

«Люди не могут отстоять свои права спокойными, мирными правовыми способами. Поэтому я думаю, что для Израиля это нормальное состояние, когда он с кем-то находится в стадии такого жесткого противостояния. И всегда они все подобные мероприятия подавляли оружием. Думаю, что в этом случае будет такая же ситуация», — отметил парламентарий.

По мнению Шерина, властям Израиля стоит полностью пересмотреть свою внутреннюю и внешнюю политику и отойти от своей привычной практики.

«Конечно, когда страна дестабилизирует ситуацию на территории других государств, когда постоянно вмешивается в военные конфликты, это неизбежно приводит к тому, что страна будет вызывать в отношении себя определенное недоверие и агрессию, которые выливаются в подобные беспорядки, в том числе», — подытожил собеседник ФАН.

В Израиле проживает порядка 130 тысяч выходцев из Эфиопии и их потомков, которые регулярно жалуются на дискриминацию и полицейский произвол. За время нынешних беспорядков в столкновениях с представителями афроизраильтян пострадали свыше 100 полицейских.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к представителям эфиопской общины с требованием отказаться от насилия и прекратить беспорядки. Несмотря на это, протестующие продолжают блокировать дороги, мешать проезду машин и нападать на стражей правопорядка.