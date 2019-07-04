Детдом в Якутии остался без денег после суда над воспитанником

Якутск, 4 июля. Якутский детский дом не может приобрести продукты из-за блокировки счета, которая произошла после суда над одним из воспитанников.

Два года назад произошел пожар в Мохсоголлохе, он уничтожил дачу, баню и гараж, которые принадлежали заместителю главы поселка Сардане Ринчиновой. Следствие выяснило, что возгорание произошло из-за того, что подростки попытались с помощью бензина затопить печь в гараже и в доме. По словам уполномоченного по правам ребенка в Якутии Анны Соловьевой, на допрос вызвали одного из воспитанников детского дома, расположенного в Хангаласском районе.

«Ребенок не ведал то, о чем говорил. Его свидетельство является незаконным. На основании незаконных действий было принято решение [суда]», — объяснила Соловьева, подчеркнув, что допрашивали несовершеннолетнего без присутствия законных представителей.

В СК по региону заметили, что расследованием дела занимается прокуратура, которая, отмечается, уже признала протоколы допроса недействительными.

Суд признал подростка виновным в совершении поджога дачи, после чего все счета детдома были заблокированы по исполнительному производству. В настоящее время воспитанники учреждения отдыхают в летнем лагере в Анапе, однако когда они вернутся, то средств для их содержания не будет.

По словам директора детского дома Василия Ильина, он не знает, как поступить в сложившейся ситуации. Ильин подчеркнул, что его долг перед поставщиками и коммунальными службами составляет 1 млн рублей.

«Директор школы может подать заявление в Конституционный суд. Для этого сначала придется пройти президиум Верховного суда. После его решения он имеет право обратиться в КС», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Якутии.

Она отметила, что изменить ситуацию не может — руки фактически связаны, так как омбудсмен не может согласно закону опротестовывать решения суда.

В фонде «Дети Саха-Азия» прокомментировали ситуацию, отметив, что в данном случае суд решил пойти по легкому пути и взыскать средства с детского дома, хотя учреждение не должно «полностью нести ответственность за какие-то действия».

«В тюрьму, например, сесть за этого ребенка. Он должен отвечать сам, <…> иначе это будет поощрение безнаказанности правонарушений», — заметила исполнительный директор фонда «Дети Саха-Азия» Ольга Андросова.

По ее словам, у подростка, которого заподозрили в поджоге, есть родители. Они должны платить алименты на его содержание. В настоящее время воспитанник детского дома находится в «каком-то закрытом учреждении», до этого он был в психоневрологическом диспансере. Специалисты не зафиксировали у него психических отклонений, подросток страдает только расстройством поведения, пишет «360».