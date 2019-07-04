В 2019 году начинаются госиспытания новейшего подвижного ПТРК «Корнет-Д1» для ВДВ РФ. Подробная информация в инфографике Федерального агентства новостей.

«Корнет — Д1» — это противотанковый ракетный комплекс для артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск России. Разработан в КБ Приборостроения главным конструктором Львом Захаровым. ПТРК монтируется на шасси десантируемой парашютным способом платформы БМД-4М и на бронеавтомобиль Тигр.

«Противотанковый комплекс станет одной из первых новейших высокоточных разработок, созданных в интересах артиллерийских подразделений ВДВ, которая значительно увеличит огневую мощь десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений», — заявили в военном ведомстве РФ.

На боевой машине установлены две автоматически выдвигаемые пусковые установки с прицельными системами на четыре контейнера с ПТУР каждая. К слову, заказчик может установить и одну пусковую установку на четыре ракеты. Для поражения цели применяется ракета 9М133ФМ-3.

В «Корнете» используется прицельная оптико-электронная система с телетепловизионным прицелом с телевизионными камерами высокого разрешения и тепловизором третьего поколения, встроенным лазерным дальномером и лазерным каналом наведения ракет, а также автоматом сопровождения целей с приводами наведения.

В итоге мобильный комплекс способен вести огонь по подвижным и неподвижным наземным, морским и воздушным целям. Возможно управление пусками ракет с пусковой установки пультом дистанционного управления с расстояния до 50 м.