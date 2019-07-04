Американские игры на молдавском стадионе: приз — голова олигарха? Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года. В связи с чем начал работу над документальным циклом «Смугляне-молдаване». Причем помогают в работе ему… сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть, по сути, на наших глазах разворачивается беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

В рамках расследования о махинациях и «бизнесе» окружения сбежавшего из Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка (еще недавно единолично управлявшего и правившего страной) я уже рассказывал о том, как близкие к нему дельцы пытались уничтожить дом-музей Пушкина в Кишиневе. Если вы считаете, что это все, то, конечно, заблуждаетесь. Напомню, что стройку, от которой весь музейный комплекс пошел трещинами, вела компания Basconslux, совладельцами которой являются Николай и Владислав Маданы, отец и сын.

Фирма «Криоконструкция» занимается нелегальной добычей строительного песка и гравия с территории самого большого месторождения в Молдавии. В Криулянском и Дубоссарском районах Молдавии местные жители знают Владислава Мадана как «племянника и посаженного сына Плахотнюка», а работников фирмы «Криоконструкция», которую возглавляет В. Мадан, именуют не иначе как «бандиты Плахотнюка».

Кстати, насчет «бандитов». Владислав Мадан, например, считает нормой достать из кармана припрятанный ПМ, чтобы, демонстративно передернув затвором, направить ствол на другого человека и даже произвести выстрел. В середине 2010-х годов именно такая ситуация с его участием произошла в Дубоссарском районе, в селе Устье. Стоит ли говорить о том, что местная полиция замяла дело, в котором был замешан «племянник Плахотнюка».

Но сегодня я расскажу вам еще одну удивительную историю, которая, что характерно, с бегством Плахотнюка не закончилась. Сначала только факты, практически инфоповод: посольству США передадут землю бывшего республиканского стадиона в Кишиневе для возведения нового посольского комплекса. Это подтвердил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску. Он уточнил, что решение было принято задолго до текущего момента и теперь «мы двигаемся с максимальной скоростью». В ближайшее время, по его словам, США смогут приступить к строительным работам, и «осталось сделать лишь несколько технических шагов с нашей стороны». Прощай, стадион! Теперь эту землю ждут совсем другие «игры». Так что об этом «проекте» (и его подоплеке) я и расскажу подробно.

Кишиневский Центральный стадион, главная арена Молдавии, был доведен до полного обнищания и закрыт при власти Владимира Воронина (президент Молдавии в 2001–2009 гг.), чьим спонсором долгое время был недавний «хозяин Молдавии» Владимир Плахотнюк. И именно с его подачи страна намерена была продать территорию бывшего Центрального стадиона Соединенным Штатам Америки для возведения там нового комплекса зданий посольства этой страны. Ничего личного — только бизнес: нет Плахотнюка, но дело его живет. Знаете, чем Штаты расплатятся с новыми властями за такой «королевский подгон»? Правильно, головой опального олигарха. Во всяком случае, чрезвычайный и полномочный посол США в Молдавии Дерек Хоган считает возможной экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, если американское правительство получит соответствующий запрос от молдавских властей. Расклад понятен? Землю в центре отдай — и пиши запрос. И будет вам счастье!

Тем временем все руководство Демократической партии Молдавии (ДПМ), перешедшей в оппозицию после острого политического кризиса, ушло в отставку, чтобы начать ее реформирование на предстоящем 27 июля внеочередном съезде. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Павел Филип, назначенный по итогам прошедшего не так давно республиканского совета партии ее временным управляющим.

Но вернемся к «стройке века». Работами по разбору конструкций Центрального стадиона занималась уже упомянутая мной строительная компания Basconslux. В 2007 году тогдашний премьер-министр Молдавии Василий Тарлев (подконтрольный Воронину) подписал документ, согласно которому фирма «Басконслукс» должна была получить деньги за работу по сносу конструкций Центрального стадиона. Позже Высшая судебная палата обязала власти заплатить «Басконслуксу» 14 миллионов леев, из которых шесть миллионов — это пеня за более поздний срок оплаты. Деньги эти, соответственно, налоги граждан страны. Почему же судьи защищают не их, а таких вот «коммерсантов»? По мнению местных СМИ, причина — льготные квартиры судьям и другим работникам молдавской юстиции. Как считают авторы ряда журналистских расследований, история любви между «Басконслуксом» и представителями судебной системы Молдавии долгая и возвышенная. Что может дать строительная фирма людям, в том числе и судьям? Правильно — жилье. И, чтобы подмаслить, дает жилье на выгодных условиях — по сниженной цене.

Так, согласно ответу Высшего совета магистратуры (ВСМ) на запрос молдавского Центра журналистских расследований, направленный в 2015 году, фирма «Басконслукс» и ВСМ заключили в 2013 году контракты, по которым эта строительная компания должна была возвести в Кишиневе два жилых дома: один на улице Александри и другой на улице Чеукарь — оба для работников судебной системы, жилищные условия которых необходимо было улучшить. Специальная комиссия составила список получателей новых квартир из 264 человек, среди которых 71 человек — судьи. Возможно, как считают журналисты, именно этот факт повлиял на то, что «Басконслуксу», то есть его владельцам Николаю Мадану и его сыну Владиславу Мадану, удалось выручить у Минфина более 14 миллионов леев. Кстати, конкурса на проведение разборки конструкций стадиона проведено не было. Равно как и не существует контракта между «Басконслуксом» и властями страны — есть лишь письменное распоряжение от 2007 года тогдашнего премьера Тарлева.

Между тем у некоторых жителей Кишинева появились к «Басконслуксу» вопросы в связи с тем, что квартиры жилого комплекса на улице Александри, по их словам, выставлены на продажу. Выходит, сотрудники юстиции их не получат? При том, что мэрия Кишинева выдавала участки под строительство этих домов именно в связи с заявкой на льготное жилье. Выставлены на продажу и квартиры в «прокурорском» доме на улице Чеукарь.

Близ Долины роз (одно из самых живописных мест в Кишиневе, огромный парк отдыха) высится другой жилой комплекс компании «Басконслукс», о котором молдавские СМИ неоднократно писали в связи с нарушениями норм строительства, приведших к локальному экологическому коллапсу. Этот комплекс — «Мелестиу» — предназначен в первую очередь для прокуроров. Конечно же, квартиры для них также шли по сниженным ценам, целых 252 семьи должны были облагодетельствовать.

Среди «засветившихся» в медиапространстве получателей квартир от «Басконслукса» значится, кстати, Родика Бердило, судья, признавшая недействительным мандат Андрея Нэстасе, победившего на выборах мэра Кишинева.

Но мы здесь не политику обсуждаем, поэтому идем дальше. В списке счастливцев, по данным местной прессы, есть и судья Апелляционной палаты Кишинева Анатолий Минчунэ. Он владелец особняка в Трушенах (пригород Кишинева), но при этом стал обладателем льготной квартиры в комплексе на улице Чеукарь, построенном «Басконслуксом». Интересно, как скоро за «раскулачивание» всей этой публики возьмется новая власть Молдавии?

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1181420-strashennyi-kuklovod-ili-v-chikh-rukakh-nakhoditsya-moldaviya-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятая часть цикла: https://riafan.ru/1183766-grantoedy-na-strazhe-velikoi-moldavskoi-tainy-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестая часть цикла: https://riafan.ru/1184210-v-evropu-s-chuzhim-pasportom-ili-velikorumynskie-ponty-moldavskikh-patriotov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Седьмая часть цикла: https://riafan.ru/1184751-velikie-moldavskie-okkupanty-to-li-my-ikh-to-li-oni-ukrainu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восьмая часть цикла: https://riafan.ru/1185305-karer-i-karera-plemyannika-plakhotnyuka-kto-otpravit-oligarkha-po-etapu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятая часть цикла: https://riafan.ru/1185772-v-moldavii-perevorot-a-my-preduprezhdali-kolonka-aleksandra-malkevicha

Десятая часть цикла: https://riafan.ru/1185743-v-moldavii-perevorot-syadut-vse-ili-s-odnoi-storony-ili-s-drugoi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Одиннадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1186383-s-kem-spal-igor-dodon-ili-zheleznye-ponty-staroi-vlasti-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двенадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189313-za-lupu-ne-spryacheshsya-usatyi-moldavskii-chekist-nakazhet-plokhisha-kolonka-aleksandra-malkevicha

Тринадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189609-moldavskie-demokraty-pytalis-stat-bolshimi-kak-tramp-no-ne-sdyuzhili-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четырнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1190561-demokrat-narkobaron-i-ego-sudi-kto-pomogal-plakhotnyuku-nasilovat-konstituciyu-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1191013-za-zdravie-oligarkhov-pil-moldavskii-volokita-kak-v-kishineve-oskvernyali-pushkina-kolonka-aleksandra-malkevicha