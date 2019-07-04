Два города могут остаться зимой без отопления на Украине

Киев, 4 июля. Города Новый Раздел и Новояворовск, которые находятся на территории Львовской области Украины, могут остаться без теплоснабжения в следующем отопительном сезоне из-за долга компании — поставщика тепла. Об этом сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что задолженность «Гарант Энерго М» перед «Нафтогазом» составляет 313 миллионов гривен (более 12 миллионов долларов). Эта задолженность перед НАК «ставит под угрозу» стабильное теплоснабжение Нового Раздела и Новояворовска следующей зимой, говорится в заявлении «Нафтогаза».

В компании добавили, что «Гарант Энерго М» грубо нарушает требования законодательства по расчетам за газ, полученный на условиях возложения специальных обязанностей. Эта компания эксплуатирует имущество ООО «Энергия-Новый Раздел» и ООО «Энергия-Новояворовск» в соответствии с соглашениями, заключенными с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

«Нафтогаз» сообщил, что обратился в правительство Украины, Минэнергоугля и другие ведомства с предложением принять совместные неотложные меры для обеспечения расчетов «Гарант Энерго М» и выполнения обязательств по заключенным с договорам.

«От этого напрямую зависит стабильное теплоснабжение жилых домов и социальных учреждений городов Новый Раздел и Новояворовск следующей зимой. Несмотря на предыдущие неоднократные обращения «Нафтогаза», пока ситуация, к сожалению, остается неизменной. «Нафтогаз» надеется, что органы власти обратят внимание на ситуацию с долгами «Гарант Энерго М», — говорится в сообщении компании.

Напомним, осенью 2018 года украинцы начали устраивать акции протеста в связи с тем, что в некоторых регионах страны так и не начался отопительный сезон. Жители Смелы перекрыли три автодороги на выезде из населенного пункта, требуя от властей дать тепло в дома.