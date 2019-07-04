Администрация Зеленского отказалась разглашать детали переговоров по газу с РФ

Киев, 4 июля. Административный штаб шестого президента Украины Владимира Зеленского отказался рассекречивать информацию о переговорах с российской стороной по поставкам газа. Об этом сообщает информационное агентство «Украинские новости».

По имеющимся данным, в официальном ответе украинскому изданию на ряд вопросов по газовым переговорам говорится, что запрос не соответствует нормам закона о доступе к публичной информации, но не уточняется, в чем конкретно заключается это несоответствие и где допущена ошибка.

Действующие соглашения на поставку и транзит российского голубого топлива через территорию Украины истекают в конце 2019 года, конкретики относительно их будущего до сих пор нет. Неизвестна и дата следующего раунда переговоров на эту тему, хотя ожидалось, что они могут пройти после выборов в Верховную раду на Украине.

Как сообщала «Газета.Ru», в конце прошлого месяца руководитель «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания не получала от Киева официальных предложений по заключению альтернативных договоров.

Он отмечал, что «поезд Киева ушел», поскольку европейское законодательство не позволяет «Нафтогазу» подписать новое соглашение до истечения предыдущего. Однако Москва выразила готовность продлить действующие договоренности в случае их рентабельности, подчеркнул Миллер.