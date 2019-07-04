Поклонская пожелала Украине избавиться от бандеровского ига

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская пожелала Украине проснуться и скинуть, наконец, с себя «бандеровское иго». Так она прокомментировала для Федерального агентства новостей события, происходящие сейчас в столице соседней страны перед зданием Конституционного суда.

По словам заместителя председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции, сейчас Киев снова наблюдает безрассудство людей, которые под воздействием непроходящей эйфории или желания подзаработать копеечку собрались под зданием Конституционного суда Украины с акцией в поддержку закона о люстрации.

«Хочу пожелать Украине проснуться и скинуть с себя бандеровское иго, — отметила Поклонская. — В последнее время, слава богу, прослеживается некая система такого оздоровления страны именно в судебных решениях, имею в виду переименование проспектов Киева».

В связи с этим член фракции «Единая Россия» выразила надежду, что и сегодня у суда хватит смелости и твердости в своих решениях и так называемый закон о люстрации будет признан неконституционным.

«Когда под люстрацию «подтянули» грамотных и верных долгу сотрудников, а воров и продажных лицемеров назначили на руководящие должности, это и был очередной шаг «революции гидности» (достоинства. — Прим. ФАН), в которой надо уже ставить точку и отправлять в историю, — сказала Поклонская. — Вот как не надо делать».

В четверг в Киеве возле здания Конституционного суда Украины проходит митинг против отмены закона «Об очищении власти», предполагающего люстрацию чиновников. Инициатором мероприятия стал бывший президент страны Петр Порошенко.

Ранее Наталья Поклонская предрекла нынешнему мэру Киева Виталию Кличко в самом ближайшем времени «политический нокаут».