Появилось видео избиения опоздавшим на рейс пассажиром представителя «Победы»

Москва, 4 июля. Опоздавший на рейс пассажир избил представителя авиакомпании «Победа». В Сети появилось видео происшествия.

Пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова сообщила, что два пассажира опоздали на посадку рейса DP147, который летел из московского аэропорта «Внуково» в Анапу. После чего они вернулись в офис авиакомпании и стали требовать, чтобы их довезли до самолета, добавила представитель «Победы».

Затем один из опоздавших пассажиров напал на представителя авиакомпании и пнул его ногой по голове, сообщила Селиванова. На кадрах видно, что мужчина вцепился в другого, их пытается разнять другой представитель компании.

Отмечается, что представитель «Победы», получив удар, упал и потерял сознание. Экстренно вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга и частичную потерю памяти, сообщил «Пятый канал».

«Один из дебоширов напал на него (представителя компании) со спины, толкнул, после этого ударил ногой в голову. Наш представитель потерял сознание и уже после этого даже частично потерял память. Он долго не мог прийти в себя. Сейчас он на больничном… Мы считаем, что недопустимо такое поведение для любого человека, любого пассажира. Просто нельзя таких людей пускать в самолеты», — сказала пресс-секретарь «Победы».

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 1 июля.