Названа предварительная причина смертельного ЧП на салюте в Минске

Минск. 4 июля. Предварительной причиной ЧП на салюте в Минске являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники. Об этом заявили в Минобороны Белоруссии.

В сообщении ведомства подчеркивается, что «подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм)».

«Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен», — проинформировали в Минобороны.

Предположительной причиной подрыва являются некачественные заряды данного калибра (195 мм). В настоящее время СК страны продолжает расследование и отрабатывает иные версии. По информации министерства обороны Белоруссии, «все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены».

«Военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку и были допущены к проведению салюта соответствующими приказами», — отмечают в ведомстве.

Напомним, в столице Белоруссии во время праздничного салюта в честь Дня независимости погибла женщина. В министерстве обороны страны сообщили, что также пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью.