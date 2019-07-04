Сирия и Россия выразили обеспокоенность тем, как Вашингтон освещает ситуацию в САР

Межведомственные координационные комитеты России и Сирии опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность тем, что события в САР односторонне освещаются Соединенными Штатами и их союзниками. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Как отметили представители штабов, ряд западных государств не желают честно воспринимать и передавать через СМИ реальную картину происходящего в арабской республике. Все дело в том, что США и другим странам международной коалиции выгодно сохранение очагов нестабильности в САР, а развитие мирного урегулирования отнимет у американцев любые возможности хоть как-то продолжать оправдывать свою незаконную интервенцию.

«Мы обеспокоены однобокостью освещения ситуации в Сирии со стороны Вашингтона и его союзников, которые пытаются переложить ответственность за бедственное положение местных жителей на Москву и Дамаск, будто бы намеренно препятствующих гуманитарным усилиям Запада», — указано в обращении штабов РФ и САР.

Они также добавили, что подконтрольные Штатам неправительственные организации и ангажированные издания активно тиражируют фейки с беспочвенными обвинениями легитимного правительства Сирии в нарушении прав беженцев.

Однако с помощью таких голословных заявлений руководство западной коалиции в действительности хочет спрятаться от ответственности за собственные преступления в регионе. Между тем официальный Дамаск, напротив, всегда организовывает достойные условия для проживания беженцев и может гарантировать им безопасность.

«Единственный способ возрождения САР заключается в окончательном уничтожении террористов, освобождении всех оккупированных США и их союзниками территорий и возвращении внутренне перемещенных лиц и беженцев в родные места проживания», — заметили представители комитетов России и Сирии.

Кроме того, Дамаск и Москва обратили внимание, что чудовищная гуманитарная ситуация, наоборот, сложилась в лагерях для беженцев «Аль-Хол» и «Эр-Рукбан», находящихся в зоне оккупации сил международной коалиции. В связи с этим стороны снова призвали Вашингтон пресечь преступления боевиков в районе Ат-Танфа и прекратить удерживать внутренних переселенцев против их воли.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко уверен, что искаженное освещение Западом сирийских событий является частью его масштабной информационной кампании против САР и РФ. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны развернули большую информационную войну против России, и она расширилась на фоне успехов ВКС РФ в Сирии. Поэтому Вашингтон и его союзники по НАТО пытаются исказить суть происходящих там событий, бросить тень на Москву и правительство САР, бездоказательно обвинив их в том, будто бы в результате именно их политики так усугубилась гуманитарная обстановка в арабской республике. При этом они таким способом надеются также снять с себя ответственность за преступления против сирийских граждан», — отметил наш собеседник.

Он напомнил, что именно Запад, пытаясь всеми способами свергнуть законного президента республики Башара Асада, в значительной степени подорвал спокойную обстановку в стране, ввергнув Сирию в длительную войну.