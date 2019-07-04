Первый иностранец приехал по электронной визе в Калининградскую область

Калининград, 4 июля. Первый иностранный гражданин приехал в Калининградскую область по электронной визе. Об этом сообщила глава регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

По ее словам, иностранец въехал на территорию области через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Мамоново».

«Первый «электроник» въехал в нашу область вчера поздно вечером через МАПП Мамоново. Электронные визы в Калининградской области заработали! Спасибо МИД России, Минкомсвязи, пограничному управлению ФСБ и всем причастным к этому», — написала Алла Иванова в Facebook.

Ранее правительство России приняло постановление, согласно которому с 1 июля 2019 года граждане других государств могут получать электронную визу для посещения Калининградской области. Срок ее действия составляет 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания до восьми суток. Электронную визу могут оформить граждане 53 стран.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил обеспечить введение единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в РФ с 2021 года. Электронные визы будут однократными и краткосрочными, их обладатели смогут посещать территорию России в туристических целях и в рамках деловых поездок.