Подписчики объяснили Бузовой, почему она нескоро выйдет замуж

Москва, 4 июля. Подписчики телеведущей и певицы Ольги Бузовой объяснили звезде, почему она нескоро выйдет замуж. По мнению комментаторов в Instagram, артистке не стоит выкладывать откровенные фото в социальных сетях.

Сейчас певица находится на отдыхе в Сен-Тропе, поэтому регулярно публикует на своей странице фото в купальнике. На одном из снимков Бузова продемонстрировала подписчикам оголенные ягодицы. Некоторые фолловеры посчитали, что такие откровенные фото могут отпугнуть потенциального жениха от звезды.

«Нескоро ты выйдешь замуж, Оля», — считает одна из подписчиц.

«Ольга, не стоит так себя оголять, действительно, ни один мужчина респектабельный не хотел бы, чтобы на его женщину смотрели именно с такой стороны», — написали в комментариях.

«Если бы ты была скромнее, то была бы интереснее. Ни один нормальный и достойный мужчина не захочет себе такую девушку и, тем более, жену», — уверена пользовательница Instagram.

«Где твой мужчина? Почему его нет? Подумай», — призывают Бузову в комментариях.

Отметим, что среди фолловеров певицы и телезвезды нашлось немало ее защитников.

«Ой, не будет мужика и т.д., вас вообще колышет?!» — вступилась за Бузову поклонница.

«Какая вам вообще разница, найдется для нее мужик или нет, вам что с этого? Вам с ней жить?» — возмутилась подписчица певицы.

«На пляже все ходят в купальниках, и никто не возмущается. Если человеку нравится, это полное его право. Тем более, красивое и ухоженное тело. А то, что, мол, все смотрят, так не нравится — и не надо заходить в профиль», — написала одна из комментаторов.

Ранее поклонники Бузовой решили, что певица беременна. Звезда опубликовала в Instagram видео, под которым поставила хэштег «берименя». Многие пользователи соцсети неправильно прочитали словосочетание.