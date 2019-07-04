Россия в ПА ОБСЕ будет настаивать на отклонении резолюций по Крыму и Южной Осетии

Москва, 4 июля. Российская делегация будет настаивать на отклонении двух проектов резолюций, касающихся Крыма и соблюдения прав человека в Абхазии и Южной Осетии, которые будут предложены во время 28-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом в четверг журналистам заявил председатель делегации, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

По его словам, делегация РФ намерена работать и по предложенной коллегами повестке.

«Будем предлагать две резолюции снять: по Крыму и по Южной Осетии», — уточнил он.

Инициатором проекта резолюции по Крыму выступил депутат украинской Рады Артур Герасимов. В ней говорится «о продолжающейся незаконной оккупации и попытке аннексии Крыма», а также якобы растущей военизации Азовского моря с российской стороны. В документ включен призыв к Москве оказывать медицинскую и юридическую помощь морякам военно-морского флота Украины, арестованным после инцидента в Керченском проливе в конце прошлого года.

Проект другой резолюции предложен грузинским парламентарием Софио Кацаравой. В нем выражена обеспокоенность относительно лишения Грузии возможности осуществлять юрисдикцию в Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».