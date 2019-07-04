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Стало известно, когда россиян полностью переведут на электронные паспорта

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Стало известно, когда россиян полностью переведут на электронные паспорта

Москва, 4 июля. Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.

Первые цифровые документы граждане РФ смогут получить с июля 2020 года, а полная замена ими бумажных версий планируется к 2028 году. Выпускать паспорта в старом виде прекратят в начале 2023 году.

Согласно концепции, утвержденной Акимовым, вместо бумажного паспорта у россиян появится пластиковая карта с чипом с электронной версией в виде приложения. Оно будет абсолютно бесплатным. В нем будет содержаться цифровая копия паспортных данных. Кроме того, с его помощью пользователь сможет получить доступ к своему цифровому профилю и электронной подписи, пишет «Федерал Пресс».

Над созданием концепции работали специалисты НИИ «Восход» и Госзнак (оба учреждения находятся в ведении Минкомсвязи). Планируется, что с помощью нового вида паспорта россиянин, если его, к примеру, задержала полиция и попросила предъявить документы, сможет просто подтвердить свою личность через ЕСИА, а также войти в приложение, где данные о нем подгрузятся автоматически.

При этом, если проблемой станет и отсутствие при себе документа. В этом случае человек сможет пройти проверку личности на устройстве стража порядка, уточняет издание «Хайтек».

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Автор: Игорь Федоров
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