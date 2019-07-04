Сирия, 4 июля. 8 боевиков ИГ1* обезврежены в Ираке в ходе рейда спецназа и авиаударов сил международной коалиции, ВВС Сирии проводят операцию на юге Идлиба. В Алеппо протурецкие радикалы обстреливают курдские отряды. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ нанесли авиаудары по расположениям джихадистов на юге Идлиба и в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведет бои с радикалами на северо-западе Хамы, в Алеппо проводят разминирование.

«Исламское государство1»: потеряло в Ираке 8 боевиков в ходе рейда спецназа иракской армии и авианалета сил международной коалиции.

Курды: подозреваются в организации подрыва военного автомобиля протурецких боевиков в Алеппо.

Международная коалиция: направила несколько самолетов для рейда на севере Ирака против боевиков ИГИЛ1.

Провинция Алеппо

На западе Алеппо был взорван военный автомобиль на дороге, связывающей поселения Бюльбюль и Миданки, в результате чего три человека получили ранения. Один из них сейчас находится в критическом состоянии, о чем сообщает новостной источник в сети Twitter jisrtv. Пока что ни дна из группировок не взяла на себя ответственность за подрыв. Так как взрыв произошел в подконтрольном протурецким формированиям населенном пункте, наиболее вероятно, что в установке бомбы причастны курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF), осуществляющие диверсии на их территориях.

На севере провинции продолжаются вооруженные столкновения между протурецкими отрядами «Сирийской свободной армии» (ССА) с курдскими отрядами SDF. Очередное столкновение произошло сегодня утром у деревни Захван, где два отряда обстреляли друг друга. Пока ни одна из сторон не заявила о потерях в результате боев, о чем также сообщает источник.

По данным военного источника новостного портала SANA в районах Рамусе и Шейх-Савад города Алеппо инженерные подразделения сирийской армии проведут разминирование и ликвидируют оставленные боевиками мины-ловушки и оружие. Работы продлятся до 14.00.

Провинция Дейр-эз-Зор

САА проводят рейд в поселке Хатла на востоке провинции. Военнослужащие задержали для допроса несколько человек, которые подозреваются в участии в подпольной деятельности «Исламского государства, о чем сообщил новостной портал Deir Ezzor 24. Рейд был проведен после того, как вчера поступило сообщение о вылазке террористов вблизи населенного пункта Аль-Курия, в ходе которой был атакован один из контрольно-пропускной пункт сирийской армии. Нападение было отражено без жертв.

Провинция Идлиб

Как сообщает Twitter-канал jisrtv, российские военные самолеты совершили боевой вылет для атаки расположения радикалов в районе город Аннаб и Муханбал на юге провинции. В свою очередь ВВС Сирии нанесли точечные удары по позициям джихадистов на подступах к городу Шейх-Мустафа и Ар-Ракая, о чем сообщило новостное агентство Step News Agency. Информация о потерях боевиков в живой силе или военной технике пока не поступала.

Ирак

Как сообщает информагентство РИА Новости, восемь боевиков были ликвидированы на западе Ирака в ходе рейда спецназа иракских вооруженных сил и налетов международной коалиции. Армия Ирака обезвредила четырех террористов и уничтожили их автомобиль средство во время операции в районе Аль-Халькум. Еще четверо погибли в районе озера Сунейсила к востоку от границ с Сирией при авиаударе, который нанесли самолеты международной коалиции. В декабре 2017 года правительство заявило об освобождении Ирак от террористов «Исламского государства» после трех с лет боевых действий против группировки, но разрозненные отряды «спящих ячеек» продолжают диверсии и совершают нападения на севере страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)