Сирия новости 4 июля 12.30: 8 боевиков ИГ* обезврежены в Ираке, ВВС Сирии проводят операцию на юге Идлиба
Сирия, 4 июля. 8 боевиков ИГ1* обезврежены в Ираке в ходе рейда спецназа и авиаударов сил международной коалиции, ВВС Сирии проводят операцию на юге Идлиба. В Алеппо протурецкие радикалы обстреливают курдские отряды. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния:
ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ нанесли авиаудары по расположениям джихадистов на юге Идлиба и в Хаме.
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведет бои с радикалами на северо-западе Хамы, в Алеппо проводят разминирование.
«Исламское государство1»: потеряло в Ираке 8 боевиков в ходе рейда спецназа иракской армии и авианалета сил международной коалиции.
Курды: подозреваются в организации подрыва военного автомобиля протурецких боевиков в Алеппо.
Международная коалиция: направила несколько самолетов для рейда на севере Ирака против боевиков ИГИЛ1.
Провинция Алеппо
На западе Алеппо был взорван военный автомобиль на дороге, связывающей поселения Бюльбюль и Миданки, в результате чего три человека получили ранения. Один из них сейчас находится в критическом состоянии, о чем сообщает новостной источник в сети Twitter jisrtv. Пока что ни дна из группировок не взяла на себя ответственность за подрыв. Так как взрыв произошел в подконтрольном протурецким формированиям населенном пункте, наиболее вероятно, что в установке бомбы причастны курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF), осуществляющие диверсии на их территориях.
На севере провинции продолжаются вооруженные столкновения между протурецкими отрядами «Сирийской свободной армии» (ССА) с курдскими отрядами SDF. Очередное столкновение произошло сегодня утром у деревни Захван, где два отряда обстреляли друг друга. Пока ни одна из сторон не заявила о потерях в результате боев, о чем также сообщает источник.
По данным военного источника новостного портала SANA в районах Рамусе и Шейх-Савад города Алеппо инженерные подразделения сирийской армии проведут разминирование и ликвидируют оставленные боевиками мины-ловушки и оружие. Работы продлятся до 14.00.
Провинция Дейр-эз-Зор
САА проводят рейд в поселке Хатла на востоке провинции. Военнослужащие задержали для допроса несколько человек, которые подозреваются в участии в подпольной деятельности «Исламского государства, о чем сообщил новостной портал Deir Ezzor 24. Рейд был проведен после того, как вчера поступило сообщение о вылазке террористов вблизи населенного пункта Аль-Курия, в ходе которой был атакован один из контрольно-пропускной пункт сирийской армии. Нападение было отражено без жертв.
Провинция Идлиб
Как сообщает Twitter-канал jisrtv, российские военные самолеты совершили боевой вылет для атаки расположения радикалов в районе город Аннаб и Муханбал на юге провинции. В свою очередь ВВС Сирии нанесли точечные удары по позициям джихадистов на подступах к городу Шейх-Мустафа и Ар-Ракая, о чем сообщило новостное агентство Step News Agency. Информация о потерях боевиков в живой силе или военной технике пока не поступала.
Ирак
Как сообщает информагентство РИА Новости, восемь боевиков были ликвидированы на западе Ирака в ходе рейда спецназа иракских вооруженных сил и налетов международной коалиции. Армия Ирака обезвредила четырех террористов и уничтожили их автомобиль средство во время операции в районе Аль-Халькум. Еще четверо погибли в районе озера Сунейсила к востоку от границ с Сирией при авиаударе, который нанесли самолеты международной коалиции. В декабре 2017 года правительство заявило об освобождении Ирак от террористов «Исламского государства» после трех с лет боевых действий против группировки, но разрозненные отряды «спящих ячеек» продолжают диверсии и совершают нападения на севере страны.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)