Глава МИД Турции рассказал о ситуации вокруг поставок С-400

Анкара, 4 июля. Ситуация между Анкарой и Вашингтон в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 стала «более спокойной» после саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Турецкий министр отметил, что «после последних заявлений разноголосица на счет С-400 начала спадать».

«Могу сказать, что сейчас процесс идет в более спокойном русле», — сказал Чавушоглу в эфире телеканал TRT.

Дипломат также напомнил о словах американского лидера Дональда Трампа по поводу истребителей пятого поколения F-35.

«Не стоит быть слишком оптимистичными и считать, что все сказанное Трампом осуществится. Мы осторожны», — добавил глава МИД Турции.

Напомним, отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились в последние месяцы из-за приобретения Турцией у России С-400. Соединенные Штаты не раз предупреждали Турцию, что могут отказать ей в поставках истребителей F-35. Однако Анкара, несмотря на оказываемое Вашингтоном давление, констатировала, что не откажется от покупки С-400.

США заявляли, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или вовсе отменить процесс продажи Турции своих истребителей. В четверг турецкий лидер назвал возможный отказ США поставлять F-35 грабежом.