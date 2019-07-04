В Москве вынесли приговор владельцу сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба»

Москва, 4 июля. Основатель сети «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван приговорен к двум годам лишения свободы за неуплату налогов. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Постановление вынес Басманный суд Москвы.

По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года в ресторанах, работающих под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», клиентам разрешили рассчитываться только наличными и при этом не выдавали им кассовые чеки. Сделано это было с целью уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, Беловайн привлек к работе «ночных кассиров». Они с помощью специального программного обеспечения корректировали данные выручки заведений в сторону уменьшения: удаляли самые дорогие заказы. Таким образом, в фискальной памяти кассовых аппаратов фиксировались заниженные суммы, которые затем в дальнейшем неправомерно отражались и в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

Всего, по данным СК РФ, Белойван сумел скрыть от налогов более 650 млн рублей. Однако в ходе прений прокурор указала на такие смягчающие обстоятельства, как заключение бизнесменом сделки со следствием, признание им вины и заключением мирового соглашения с ФНС РФ, по которому Беловайн выплатит в бюджет недоимки по налогам, пени и штрафы на сумму более 1 миллиарда рублей.Кроме того, прокурор отметила, что у Беловайна есть четверо несовершеннолетних детей.

В прениях прокурор просила избрать в виде наказания 2 года колонии общего режима. Среди смягчающих обстоятельств она назвала четверых несовершеннолетних детей Белойвана и признание им вины. Кроме того, по делу был заявлен гражданский иск на сумму 862 миллиона рублей.

В итоге он был приговорен к двум годам колонии общего режима, сообщает РАПСИ.