Анкара, 4 июля. Американская газета Washington Post, опубликовавшая статью одного из лидеров запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана Джемиля Быйыка, способствует пропаганде терроризма. Об этом говорится в сообщении турецкого министерства иностранных дел.

Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма. Во внешнеполитическом ведомстве Турции напомнили, что РПК включена в списки террористических организаций во многих странах мира, в том числе США. Анкара заявила, что «на руках ее боевиков кровь десятков тысяч невинных людей».

«Один из главарей этой преступной структуры использует Washington Post для пропаганды терроризма», — подчеркнули дипломаты.

Анкара добавила, что считает публикацию в американском издании грубым нарушением международных норм в сфере борьбы с терроризмом. По мнению турецкой стороны, Washington Post «не проявляет той же чувствительности» к террористам Рабочей партии Курдистана, как к запрещенным в РФ «Исламскому государству»1 или «Аль-Каиде»1. МИД уточнил, что делать различия между террористическими структурами неприемлемо.

«Подобный подход — еще одно ужасающее свидетельство политики двойных стандартов в борьбе с терроризмом», — резюмировали в ведомстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом заверил его, что у Анкары нет проблем с курдами.

Страна, по словам турецкого президента, противостоит сирийскому ответвлению Рабочей партии Курдистана. Анкара, заверил Эрдоган, также ведет борьбу с террористами незаконного бандформирования ИГ1 (организация запрещена в РФ), Отрядами народной самообороны (YPG) и партией «Демократический союз», которые «угрожают ее национальной безопасности».

Стоит отметить, что Анкара считает курдов YPG пособниками Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической группировкой.

Курдские военизированные формирования находятся в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, практически под прямым управлением США. Сирийское национальное меньшинство давно вынашивает планы по созданию так называемого Курдистана, единой для всех курдов Ирана, Ирака, Турции и Сирии страны.

Неоднократно становилось известно, что курды под приказом кураторов из Вашингтона арестовывали мирных жителей и лишали их средств связи. Кроме того, под их контролем находится большая часть севера страны, где расположены одни из самых крупных в Сирии месторождений нефти и газа.

1 Организация запрещена на территории РФ.