«Нафтогаз» готовится к прекращению транзита газа из РФ после 2019 года

Киев, 4 июля. НАК «Нафтогаз Украины» готовится к полному прекращению транзита газа из России после 2019 года, а не только в первом квартале 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года», — подчеркнул Витренко.

Он объяснил это тем, что позиция «Газпрома», касающаяся прекращения транзита газа через территорию Украины, якобы обусловлена именно политическими, а не экономическими факторами.

Ранее сообщалось, что около 20 миллиардов кубометров газа необходимо накопить Украине к зиме в случае прекращения транзита газа из России. Об этом проинформировал глава национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать его виртуальный реверс. Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев заметил, что Москва может сохранить транзит газа через Украину, но при определенных условиях. По его словам, соответствующее соглашение должно иметь выгодные коммерческие и экономические параметры, кроме того, необходимо стабилизировать политическую обстановку в стране.

Глава украинского государства Владимир Зеленский предположил, что «Нафтогаз» и «Газпром» все-таки договорятся о транзите газа.