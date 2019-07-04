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Путин рассказал, как форум «Инженеры будущего» поможет прорывному развитию РФ

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Путин рассказал, как форум «Инженеры будущего» поможет прорывному развитию РФ

Москва, 4 июля. Российский лидер Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Восьмого Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего — 2019» выразил уверенность, что новаторство его участников будет пользоваться спросом для прорывного развития страны. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля​​​.

Путин напомнил, что этот проект с годами лишь укрепляет свой имидж и авторитет. По его словам, форум получил действенную поддержку со стороны крупных отечественных корпораций, ведущих технических университетов и общественных организаций.

Российский президент указал на то, что форум консолидирует силы и идеи молодых ученых, работников промышленных предприятий и конструкторских центров, которые находятся в поисках «неординарных решений».

Глава государства подчеркнул, что такие мероприятия являются хорошей возможностью для запуска новых инициатив и новшеств.

Президент пожелал участникам форума плодотворной работы, удачи и ярких, незабываемых впечатлений.

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Автор: Сергей Петров
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