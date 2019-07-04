В Минздраве оценили исследование о влиянии молока на риск развития рака

Москва, 4 июля. Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян прокомментировал исследование испанских ученых, которые утверждают, что умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития онкологических заболеваний и диабета.

«Я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда», — сказал Тутельян.

При этом диетолог Минздрава отметил, что молоко является «очень хорошим продуктом, созданным самой природой для того, чтобы поддерживать новую жизнь». Тутельян сообщил, что молоко во всем мире используется в качестве источника полноценного белка и целого ряда биологически активных соединений. Кроме того, данный продукт является главным источником кальция, подчеркнул диетолог Минздрава в беседе с RT.

Ранее специалисты из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе под руководством профессоров Анхеля Гила и Розы Ортега изучили роль употребления молока и молочных продуктов в профилактике хронических заболеваний. Ученые отметили, что молоко снижает вероятность развития рака мочевого пузыря и колоректального рака.

Специалисты установили, что молоко уменьшает риск возникновения возрастного атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры у пожилых людей и снижает вероятность перелома позвонков. Также ученые нашли связь между употреблением молока во время беременности и весом новорожденного, сообщает Газета.ru.