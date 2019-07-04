Делегат ПАСЕ от Франции объяснил, почему Париж поддержал возвращение России

Россия должна участвовать в работе ПАСЕ и выстраивать диалог с Европой, это важнее недоплаченных Москвой взносов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил французский делегат ПАСЕ Жером Ламбер (Jérôme Lambert).

В кулуарах II Международного форума «Развитие парламентаризма» Ламбер дал эксклюзивное интервью ФАН. Член комитета по международным делам Национального собрания Франции рассказал, чего ожидать в отношениях России и Европы и стоит ли опасаться антироссийской резолюции в ПАСЕ.

У нас есть общие проблемы

— Господин Ламбер, вы уже во второй раз прилетаете на форум. Как вы считаете, полезен ли он с точки зрения принятия конкретных решений?

— Если бы я посчитал, что форум бесполезен, еще в прошлом году, то в этом бы не вернулся. Все организовано хорошо, но есть небольшая проблема — это двусторонние встречи. У нас много контактов в кулуарах, мы общаемся с представителями разных стран. Но, как справедливо упомянул один из участников от африканской делегации, такие встречи чаще должны проводиться публично, а не кулуарно.

— Одной из основных тем, неоднократно звучавших на форуме, стал вопрос о необходимости создания модельного законодательства во всех странах мира. Согласны ли вы с этим? Или же, наоборот, нормативно-правовые акты должны быть отражением национальных реалий?

— Безусловно, во многих странах есть одни и те же проблемы, и было бы полезно нам обмениваться опытом, смотреть, как решаются те или иные вопросы или проблемы, поэтому в целом такой опыт был бы полезен. На мой взгляд, речь идет о вопросах общемирового, глобального масштаба, в том числе изменения климата. Я думаю, что на эту тему можно было бы изучить позиции разных стран, посмотреть, как решаются эти вопросы.

Диалог важнее взносов

— В рамках форума так или иначе несколько раз затрагивалась тема ПАСЕ: кто-то говорил, что рад возвращению России, кто-то обсуждал финансовый аспект ее участия в работе ассамблеи. Как вы полагаете, изменятся ли в свете последних событий отношения России и Европы?

— Как и вся делегация Франции, я голосовал за возвращение России. Я считаю, что Россия, как большая европейская страна, должна участвовать во всей работе ПАСЕ. У России есть что сказать Европе, так же как и у нас есть, что сказать России, поэтому нужно установить диалог и постоянно его вести, развивать. На мой взгляд, именно в процессе коммуникации отношения изменяются, улучшаются. А когда ее нет, то, соответственно, ни о каком улучшении отношений говорить нельзя.

— Как вы оцениваете не принятую антироссийскую резолюцию? Сможет ли она негативно сказаться на пребывании России в ПАСЕ?

— Мы должны взаимодействовать Россией, работать в рамках международного права. Я считаю, что антироссийская резолюция контрпродуктивна, ни к чему не приведет — мы можем работать только в диалоге с РФ. Санкции существуют уже несколько лет, и позиции некоторых стран никак не меняются, не развиваются. В Национальном собрании Франции в составе моей фракции мы голосовали за снятие санкций с России. Я надеюсь, что в ПАСЕ услышат голос нижней палаты французского парламента.

— Должна ли Россия, на ваш взгляд, платить взнос за тот период, что не принимала участия в ПАСЕ?

— России этот вопрос нужно решать совместно с ПАСЕ, и если она вернулась, то да, наверное, нужно заплатить эти взносы. Но я не считаю, что это для России большая проблема или препятствие. Вопрос же здесь не в деньгах. Мы голосовали за возврат России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, чтобы вести с ней диалог, а не чтобы она заплатила свой взнос. Соответственно, для нас самое главное, что Россия вернулась, а урегулирование деталей — это формальный вопрос. Я думаю, это не составит большой проблемы.

Напомним, II Международный форум «Развитие парламентаризма» прошел в Москве с 1 по 3 июля. В нем приняли участие представители 132 стран. Инициатором мероприятия выступила Государственная дума РФ.