Военный эксперт назвал Су-35 лучшим ответом Эрдогана на американский грабеж

По словам военного эксперта Андрея Красноперова, США отказались поставлять Турции F-35, так как чувствуют, что Россия вытесняет их с рынка вооружений.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты Америки занимаются самым настоящим грабежом, отказывая Турции в поставках новейших истребителей F-35, несмотря на регулярные платежи Анкары.

«Если у вас есть клиент, который регулярно платил свои платежи, как вы можете не дать этому клиенту то, что он хочет? Это называется грабежом», — сказал он.

При этом глава турецкого государства добавил, что Анкара уже заплатила американской стороне в рамках контракта по поставкам 1,4 млрд долларов. Комментируя заявление Эрдогана о грабеже со стороны США, военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов заявил, что «в Вашингтоне очень опасаются, что Россия вытеснит Америку с рынка вооружений».

«Я согласен с президентом Турции, иначе как грабежом отказ США поставлять F-35 не назовешь. Хотя чего еще можно было ожидать от американцев? Это рынок, они не хотят терять монополию на поставки вооружения, поэтому и вынуждают Анкару отказаться от наших С-400. Россия же вытесняет американцев с рынка современного высокотехнологичного вооружения. У нас очень хорошие ЗРК, очень хорошие истребители, артиллерийские комплексы и т. д. А Анкара может обратиться в международные суды и потребовать от США компенсации, возвращения денег», — заявил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Турция может заменить разрекламированные и невероятно дорогие F-35 современными российскими истребителями поколения 4++ Су-35, считает собеседник ФАН.

«Вырученные от суда средства турки могут потратить на покупку наших Су-35. Это будет отличное решение, так как наши самолеты ничуть не уступают американским, а по некоторым характеристикам даже превосходят их. Я уже не говорю про новые Су-57, которые наша армия закупает. Но с Су-57 есть проблема, они пока не поставляются на экспорт, поэтому Су-35 — лучшее решение», — заключил аналитик.

Напомним, и. о. главы Пентагона Марк Эспер ранее заявлял, что Турция не получит американские истребители F-35, если закупит российские ЗРК C-400. В свою очередь официальная Анкара сообщила, что не собирается отказываться от покупки «Триумфов».