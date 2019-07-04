Поиски затонувшей в 1968 году подводной лодки возобновили во Франции

Париж, 4 июля. Французское военное ведомство возобновило поиски пропавшей без вести в январе 1968 года подводной лодки Minerve, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на данные, полученные от военно-морской префектуры Средиземноморья.

Предполагается, что судно, которое отрабатывало учебное задание по взаимодействию с самолетом морской разведки, затонуло в нескольких десятках миль от французского Тулона, главной базы ВМС Франции. В 1968 году, несмотря на немедленно начатую поисково-спасательную операцию, подводную лодку обнаружить не удалось.

Теперь специалисты намерены использовать специальный автономный подводный аппарат для поиска субмарины. Он способен за день работы собирать данные по зоне в десяти квадратных километрах. Данные будут передаваться на участвующие в миссии корабли, где они будут анализироваться экспертами.

В октябре прошлого года семьи погибших моряков потребовали от властей возобновить поиски субмарины. И уже в начале года министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявил о намерении возобновить поиски. После этого в течение нескольких месяцев эксперты в рамках подготовки к миссии тщательно изучали ранее полученные в ходе операций сведения. Кроме того, исследователи ознакомились с новыми данными о морских течениях в возможной зоне катастрофы.