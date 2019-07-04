Макеева призналась, что муж ради нее пожертвовал работой

Москва, 4 июля. Российская актриса Анастасия Макеева, которая сыграла роковую женщину и любовницу Шевалье Де Брильи в четвертой части легендарных «Гардемаринов» Светланы Дружининой, откровенно рассказала об отношениях со своим мужем.

Бизнесмен и адвокат Александр Сакович — супруг Макеевой — следил за процессом съемок новой кинокартины. По словам актрисы, муж совершенно спокойно относится к ее профессии и публичности, он даже пожертвовал работой, чтобы быть рядом с ней.

«Более того, во всем поддерживает и говорит, что очень гордится. Чтобы быть рядом, любимый даже взял отпуск на две с половиной недели и прилетел ко мне на площадку. Жили в отличном отеле на берегу с красивейшим видом на море», — поделилась в интервью «СтарХиту» Макеева.

Российская актриса отметила, что у нее очень яркая и запоминающаяся роль, ее героиня похожа на Миледи авантюризмом и характером. Также Макеева рассказала, что ей пришлось проходить обучение верховой езде. В фильме ее героиня выполняет опасные трюки на коне. По словам актрисы, «одно дело тренироваться в манеже, совсем другое — делать это на открытой площадке на краю обрыва».

«Однажды случился инцидент, когда один из напарников отпустил поводья, а я, находясь уже в седле, не успела их взять. Жеребец от испуга рванул вперед. К счастью, быстро среагировала и остановила коня на скаку ногами без рук! Аплодировали даже каскадеры. Но муж испугался», — поделилась она.

Напомним, ранее актриса опубликовала в своем профиле в Instagram откровенный снимок в купальнике. Подписчики Макеевой раскритиковали ее и посоветовали быть скромнее. Актриса ответила пользователям Сети, что идти на поводу у публики не намерена.