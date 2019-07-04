Пугачева впервые вышла в свет после скандальной выходки на Рижском вокзале

Москва, 4 июля. Российская певица Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандального инцидента на Рижском вокзале в Москве. Исполнительница вместе с супругом Максимом Галкиным и дочерью Лизой посетила выступление балета «Тодес» в Юрмале.

Видеозапись с мероприятия муж Пугачевой опубликовал в stories в социальной сети Instagram. На кадрах видео Пугачева стоя аплодирует артистам балета «Тодес». Рядом с ней находится маленькая Лиза.

Напомним, Алла Пугачева оказалась в центре скандала после того, как в Сети появилась видеозапись, на кадрах которой певица на автомобиле въезжает на перрон Рижского вокзала. Некоторые пользователи соцсетей осудили выходку артистки. Как передает «Газета.Ru», инцидент на вокзале произошел перед отъездом Пугачевой в Латвию. Позже представитель певицы заявила, что выезд был совершен за час до отбытия поезда в технической зоне и якобы не мог помешать простым пассажирам.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в РЖД по факту выезда автомобиля Аллы Пугачевой на перрон была проведена проверка. По факту происшествия был составлен протокол. Приняты меры, пока не связанные с увольнением должностных лиц. С причастными к инциденту проведены разъяснительные беседы о недопустимости нарушения федерального закона.