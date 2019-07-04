Росавиация напомнила россиянам о приостановке полетов в Грузию

Москва, 4 июля. Полеты российских и грузинских авиационных компаний между двумя государствами с 8 июля будут приостановлены. Об этом говорится в сообщении на сайте Росавиации.

В ведомстве напомнили, что с полуночи 8 июля полеты в Грузию будут прекращены.

«Полеты в/из Грузию следующих российских авиакомпаний будут приостановлены: «Аэрофлот», «Победа» (дочка «Аэрофлота»), S7, «Уральские авиалинии», «Red Wings» и «Нордавиа», — следует из сообщения.

Ведомство уточняет, что пассажиры, имеющие билеты российских перевозчиков в Грузию или из этой страны, могут поменять билеты на более ранние сроки без потерь для своего бюджета.

Туристы, которые имеют билеты российских компаний на 8 июля или более позднюю дату, могут без доплат или штрафов вернуть деньги за приобретенные ранее авиабилеты, или же переоформить перелет на другие направления, пояснили в Росавиации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиационным компаниям временно запрещается осуществлять полеты из России в Грузию. На следующий день министерство транспорта РФ объявило, что с 8 июля будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в РФ.

Подписанию указа предшествовало заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала Россию «врагом», заявив, что российская сторона якобы заинтересована в общественном расколе республики.