Москва, 4 июля. В рамках работы комиссии по перемирию Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии, Турция — десять. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны России.

Согласно данным российской части представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, за сутки произошло шесть обстрелов. Пять из них зафиксированы в Латакии, один — в Алеппо. Турецкие коллеги при этом рассказали о десяти случаях стрельбы. Девять их них произошли в Хаме, один — в Идлибе.

В течение суток специалисты провели одну гуманитарную акцию в Сирии. В населенном пункте Джарджара провинции Хама выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,420 тонны. В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. На данный момент таких соглашений 2527.

Напомним, боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты в Идлибе. Кроме них, в провинции остаются более десятка разных преступных формирований. По разным данным, в Идлибе орудуют около 30 тысяч боевиков, многие из которых — иностранные наемники.

Президенты России, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган — провели 14 февраля в Сочи четвертую трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии.

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита заявил, что нельзя мириться с действиями террористов в провинции Идлиб: необходимо предпринять меры для ликвидации этого террористического очага.

В связи с этим Путин предложил рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран смогут сообща предпринять для полного уничтожения террористического очага. Также президент РФ заявил, что Москва ожидает более активных действий от ООН и других международных организаций по оказанию помощи народу Сирии.

Напомним, в ООН выразили беспокойство из-за террористической угрозы в сирийском Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.